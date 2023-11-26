Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı ADANA´da18 Ekim'de trafik ışıklarında su satan Ali Eker'e (42) çarparak ölümüne neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü 40 gündür yakalanamadı. Eker´in annesi Kibar Yılmaz (72), "Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum" dedi.

ADANA´da18 Ekim'de trafik ışıklarında su satan Ali Eker'e (42) çarparak ölümüne neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü 40 gündür yakalanamadı. Eker´in annesi Kibar Yılmaz (72), "Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 18 Ekim'de Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde plakası belirlenemeyen otomobil, trafik ışıklarında su satan Ali Eker´e çarptı, sürü durmayıp aracıyla kaçtı. Kaza nedeniyle başı yere çarpan Eker, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Eker, 16 Kasım'da hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ancak bölgede, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının arızalı olması sebebiyle otomobil ve sürücü tespit edilemedi. Kaçan sürücünün bulunması için 40 gündür süren arama çalışması devam ediyor.

Oğluyla birlikte yaşayan anne Kibar Yılmaz, kaçan sürücünün yakalanıp cezalandırılması için yardım istedi. Yılmaz, "Oğluma çarpıp durmamış. Çevredekiler yardım edip yoldan geçen ambulansı çevirip hastaneye götürmüşler. Kazadan sonra beyninden hasar aldı. Yoğun bakımdaki tedavisinden sonra hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum. Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. O kaçan sürücü Allah´ın azabına uğrasın. Allah´a havale ediyorum" dedi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

2023-11-26 11:05:32