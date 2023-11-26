Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı

        ADANA´da18 Ekim'de trafik ışıklarında su satan Ali Eker'e (42) çarparak ölümüne neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü 40 gündür yakalanamadı. Eker´in annesi Kibar Yılmaz (72), "Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´da18 Ekim'de trafik ışıklarında su satan Ali Eker'e (42) çarparak ölümüne neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü 40 gündür yakalanamadı. Eker´in annesi Kibar Yılmaz (72), "Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum" dedi.

        Kaza, 18 Ekim'de Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde plakası belirlenemeyen otomobil, trafik ışıklarında su satan Ali Eker´e çarptı, sürü durmayıp aracıyla kaçtı. Kaza nedeniyle başı yere çarpan Eker, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Eker, 16 Kasım'da hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ancak bölgede, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının arızalı olması sebebiyle otomobil ve sürücü tespit edilemedi. Kaçan sürücünün bulunması için 40 gündür süren arama çalışması devam ediyor.

        Oğluyla birlikte yaşayan anne Kibar Yılmaz, kaçan sürücünün yakalanıp cezalandırılması için yardım istedi. Yılmaz, "Oğluma çarpıp durmamış. Çevredekiler yardım edip yoldan geçen ambulansı çevirip hastaneye götürmüşler. Kazadan sonra beyninden hasar aldı. Yoğun bakımdaki tedavisinden sonra hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum. Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. O kaçan sürücü Allah´ın azabına uğrasın. Allah´a havale ediyorum" dedi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2023-11-26 11:05:32

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Tartışan iki grubu seyrederken, 'Ne bakıyorsun' denilerek tabancayla vuruld...
        Tartışan iki grubu seyrederken, 'Ne bakıyorsun' denilerek tabancayla vuruld...
        Adana'da iki grup arasındaki kavgayı izleyen gence "Ne bakıyorsun" kurşunu...
        Adana'da iki grup arasındaki kavgayı izleyen gence "Ne bakıyorsun" kurşunu...
        Adana'da "Düşündüren Resimler Sergisi" açıldı
        Adana'da "Düşündüren Resimler Sergisi" açıldı
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana Demirspor'da 4 futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek
        Adana Demirspor'da 4 futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek