Sokakta yürüyen kadını tabancayla vurdu, evinde el yapımı patlayıcı bulundu

ADANA'da,sokakta husumetlisine tabancayla ateş açan Mervan A. (25), olayla ilgisi olmayan Z.K. adlı kadını elinden yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Tutuklanan Mervan A.'nın evinde otomatik av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve çakmak gazıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Olay, 4 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta husumetlisiyle karşılaşan şüpheli Mervan A., tabancayla ateş açıp kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan, sokaktaki Z.K.'nin eline isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mervan A.'yı Obalar Caddesi'ndeki evine geçen cuma günü yapılan baskında yakaladı. Evdeki aramada 1 otomatik av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve çakmak gazı ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

'PATLAYICI BANA AİT DEĞİL'

Polis merkezine götürülen Mervan A., ifadesinde, silahları husumetli olduğu kişilerden korunmak için bulundurduğunu öne sürerek, "Patlayıcı bana ait değil. Başkası getirip bırakmış, kim olduğunu bilmiyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mervan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.