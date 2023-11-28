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        Su satıcısını hayattan koparan sürücü, 195 saatlik görüntü izlenip yakalandı

        ADANA'da,trafik ışıklarında otomobiliyle su satan Ali Eker'e (42) çarpıp, ölümüne neden olan Bilal D. (24), 195 saatlik kamera görüntüsü incelenip tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan Bilal D.'nin ifadesinde, "Yan aynama birinin çarptığını fark ettim" dediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:10
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        Su satıcısını hayattan koparan sürücü, 195 saatlik görüntü izlenip yakalandı
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        ADANA'da,trafik ışıklarında otomobiliyle su satan Ali Eker'e (42) çarpıp, ölümüne neden olan Bilal D. (24), 195 saatlik kamera görüntüsü incelenip tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan Bilal D.'nin ifadesinde, "Yan aynama birinin çarptığını fark ettim" dediği ortaya çıktı.

        Kaza, 18 Ekim'de saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında su satan Ali Eker'e otomobil çarpıp, uzaklaştı. Savrulan Eker, başını asfalt zemine çarpıp yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Eker, 16 Kasım'da hayatını kaybetti.

        Oğluyla birlikte yaşayan Kibar Yılmaz (72), ağlayarak, "Kazadan sonra beyninden hasar aldı ve hayatını kaybetti. Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. Kaçan sürücü Allah'ın azabına uğrasın" diye konuştu.

        'BİR ŞEY OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM'

        Kazayla ilgili çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bulvardaki 21 güvenlik kamerasından 195 saat görüntüyü inceledi. Eker'e otomobiliyle çarpıp kaçan sürücünün Bilal D. olduğu saptandı. Daha önce 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan kaydı olan Bilal D., adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Bilal D. ifadesinde,, "Yan aynama birinin çarptığını fark ettim. Bir şey olmadığını düşünerek, bölgeden ayrıldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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