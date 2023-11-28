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        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

        ADANA´databancayla başlarından vurduğu eşi Halime Kaya´yı (44) öldürüp, annesi Fahriye Kaya´yı (54) ağır yaralayan Nurettin Kaya (40), tutuklandı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Kaya´nın, ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum" dediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:10
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        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
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        ADANA´databancayla başlarından vurduğu eşi Halime Kaya´yı (44) öldürüp, annesi Fahriye Kaya´yı (54) ağır yaralayan Nurettin Kaya (40), tutuklandı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Kaya´nın, ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum" dediği ortaya çıktı.

        Olay, 26 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´nde meydana geldi. Nurettin Kaya, eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya´nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya´yı başlarından vurarak, motosiklet ile kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Halime Kaya´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Mithatpaşa Mahallesi´ne kaçtığını saptadı. Bölgede arama yapan polis, Nurettin Kaya´yı parktaki bir bankta otururken, cinayette kullandığı tabancayla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kaya, ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Fahriye Kaya´nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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