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        Adana'da depremzedeler için hazırlanan 1000 konut ocakta teslim edilecek

        ADANA'da,depremzedelerin yerleştirilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan ilk 1000 konutun ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Şantiye sahasındaki işçiler, konutların tamamlanması için çalışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:50
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        Adana'da depremzedeler için hazırlanan 1000 konut ocakta teslim edilecek
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        ADANA'da,depremzedelerin yerleştirilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan ilk 1000 konutun ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Şantiye sahasındaki işçiler, konutların tamamlanması için çalışıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan 12 bin 500 kalıcı konut ile 2 bin 500 köy evinin inşası hızla sürüyor. Mart ayında başlanan Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki 24 blok ve 590 daireden oluşan proje çerçevesinde ise 9 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası sürüyor. Sarıçam, Çukurova, Pozantı, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki şantiyelerde işçiler, konutların tamamlanması için çalışıyor.

        YERLİ ÜRETİM MALZEMELER KULLANIYOR

        Proje kapsamında 2+1 dairelerin brüt 110, 3+1 dairelerin ise brüt 150 metrekare olacağı belirtildi. Ayrıca dairelerde kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi. Ocak ayında kent genelinde yapımı tamamlanan bin konutun, kura töreninin ardından depremzedelere teslim edileceği bildirildi.

        'İNŞAAT 5 AYRI BÖLGEDE DEVAM EDİYOR'

        Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ihalesi tamamlanan 4 bin 200 konut inşaatının 5 ayrı bölgede devam ettiğini söyledi. Karslıoğlu, "Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir hızla devam eden bir proje. İnanıyorum ki dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar özveriyle çalışan işçi, mühendis ve teknik ekip bulamazsınız. Oldukça hız ve tecrübeye sahip ekipler çalışıyor. Depremin yaralarını sarma bilinciyle geceli gündüzlü çalışıyoruz" diye konuştu.

        'DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR'

        İnşa edilen konutların bilim kurallarına göre dizayn edildiğini, tamamen depreme dayanıklı olduğunu kaydeden Karslıoğlu, "Burada en ufak bir israfa da mahal vermeden proje hazırlandı. Örneğin yağmur sularını kanalizasyon ve tuvalette kullanabilecek şekilde projelerle güçlendirdik. Proje tamamlandığında çevre düzenlemesi yapılmış, cami ve okul alanı hazırlanmış ve depreme dayanıklı konutlarla birlikte bir yaşam alanı hazırlanacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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