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        Kamyonetin açılan kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı; O anlar kamerada

        ADANA´nınKozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı yolda yürüyen Leyla Umutlu´nun (42) başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:00
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        Kamyonetin açılan kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı; O anlar kamerada
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        ADANA´nınKozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı yolda yürüyen Leyla Umutlu´nun (42) başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi´ndeki üstün Sokak´ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı. Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla Umutlu´nun başına çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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