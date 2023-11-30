Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kötü koku gelen evden ceset çıktı

        ADANA'da,polisin kötü koku ihbarı üzerine gittiği bir apartmanın zemin dairesinde, erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 23:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kötü koku gelen evden ceset çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da,polisin kötü koku ihbarı üzerine gittiği bir apartmanın zemin dairesinde, erkek cesedi bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Kışla Mahallesi´ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bina sakinleri etrafa yayılan kötü koku nedeniyle polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun binanın zemin katındaki bir daireden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını açan ekipler, eve girdiklerinde hareketsiz yatan bir erkekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        TFF'den play-off açıklaması!
        TFF'den play-off açıklaması!
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Elenmenin de ötesi"
        "Elenmenin de ötesi"
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Adana'da kamyonet kasası kapağının çarptığı kişi yaralandı
        Adana'da kamyonet kasası kapağının çarptığı kişi yaralandı
        Kamyonetin açılan kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı; O anlar kamer...
        Kamyonetin açılan kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı; O anlar kamer...
        Adana'da Uzaktan İzleme ve Denetleme Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Adana'da Uzaktan İzleme ve Denetleme Merkezi'nin açılışı yapıldı
        MHP Yüreğir İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı
        MHP Yüreğir İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı
        Adana'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanık hakim karşısında
        Adana'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanık hakim karşısında