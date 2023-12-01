2 kişinin öldüğü kazada otomobili kullanan alkollü sürücü de hayatını kaybetti
ADANA'nınKozan ilçesinde, aynı yöne giden kamyon ile çarpışmasıyla 2 kişinin öldüğü otomobilin alkollü sürücüsü Hasan Mert Yılmaz (21), hastanede hayatını kaybetti.
ADANA'nınKozan ilçesinde, aynı yöne giden kamyon ile çarpışmasıyla 2 kişinin öldüğü otomobilin alkollü sürücüsü Hasan Mert Yılmaz (21), hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 28 Kasım'da saat 04.00 sıralarında, Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Mert Yılmaz yönetimindeki 80 HB 960 plakalı otomobille, aynı yöne giden H.Ö. (49) yönetimindeki 33 ALL 121 plakalı kamyonla çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Otomobilde yaralanan Hasan Mert Yılmaz ile Polat Dinler, Buğrahan Özcan ve Yaşar S. (18), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Polat Dinler ve Buğrahan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağırlaşan Hasan Mert Yılmaz ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kamyon şoförü H.Ö. ise gözaltına alındı. Test yapılan Hasan Mert Yılmaz'ın kanında 1.35 promil alkol tespit edildi. Hastanede polise ifade veren Yaşar S., kazadan önce arkadaşlarıyla, bir mekanda içki içtiklerini söyledi.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Hasan Mert Yılmaz da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Yaşar S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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