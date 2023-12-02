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        Adanaspor-Çorum FK: 0-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 01:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 01:10
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        Adanaspor-Çorum FK: 0-3
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Serhat Sağır, Emre Doğu

        ADANASPOR: Ahmet Said Kıvanç - Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk (Dk. 79 Cem Güzelbay), Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Dabo, Kubilay Aktaş (Dk. 68 Burhan Tuzun), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Hakkı Türker), Diakite (Dk. 79 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 79 Ayuk), Fernandes

        ÇORUM FK: Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ozan Sol (Dk. 82 Ahmet İlhan Özek), Nalepa (Dk. 82 Murat Yıldırım), Atakan Akkaynak (Dk. 68 Gökhan Karadeniz), Geraldo (Dk. 39 Eren Aydın), Ahmet Sagat (Dk. 67 Verheijdt)

        GOLLER: Dk. 20 Ozan Sol, Dk. 29 Geralto, Dk. 54 Ahmet Sagat (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Cem Güzelbay (Adanaspor), Gökhan Karadeniz, Nalepa, Murat Yıldırım (Çorum FK)

        1´inci Lig'in 14´üncü haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK´ya 3-0 mağlup oldu.

        20´nci dakikada Toure´nin attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Geraldo, sağ tarafta boş koşu yapan Ozan´a meşin yuvarlağı aktardı. Ozan Sol topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        29´uncu dakikada Geraldo ceza sahası içinde gelişine vuruş yaparak topu filelere yolladı: 2-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        54´üncü dakikada Ahmet Sagat'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top ağlara gitti: 3-0.

        Karşılaşma Çorum FK´nın 3-0´lık galibiyetiyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Can ÇELİK

        2023-12-02 01:07:44

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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