Adana´da kaçak sigara operasyonu; 21 gözaltı

ADANA´dapolisin düzenlediği kaçak sigara ve tütün operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yapıp, uygulama noktasında da şüpheli olarak değerlendirilen araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlardaki aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilo nargile tütünü, 525 kilo tütün, 11 milyon 361 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1´i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.