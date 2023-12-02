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        Adana Demirsporlu taraftarlar deplasman tribününe girip pankart indirdi

        Adana Demirsporlu taraftarlar, Samsunspor karşılaşmanın 37´nci dakikasında deplasman tribününe girerek pankartları indirdi. Taraftarlar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri önledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:10
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        Adana Demirsporlu taraftarlar deplasman tribününe girip pankart indirdi
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        Adana Demirsporlu taraftarlar, Samsunspor karşılaşmanın 37´nci dakikasında deplasman tribününe girerek pankartları indirdi. Taraftarlar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri önledi.

        Süper Lig´in 14´üncü haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor karşılaştı. Mücadelenin 37'nci dakikasında Adana Demirspor, Oliver Ntcham´ın penaltı vuruşuyla gol yedi. Gole sinirlenen bazı taraftarlar Samsunspor taraftarlarının bulunduğu tribüne girmeye çalıştı. Kapalı tribünün en üst kısmından gizlice yürüyen onlarca taraftar, deplasman tribününe girerek Samsunspor pankartlarını indirdi. Taraftarlar arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından önlendi. Ekipler taraftarların geçiş yaptığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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