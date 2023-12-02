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        Adana Demirspor - Samsunspor maçının ardından

        Süper Lig'in 14´üncü haftasında Adana Demirspor, Samsunspor´a 3-2 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ile Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol, açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:20
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        Adana Demirspor - Samsunspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 14´üncü haftasında Adana Demirspor, Samsunspor´a 3-2 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ile Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol, açıklamalarda bulundu.

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Bizler için çok üzücü bir sonuç oldu. Bu sezon ilk kez kendi sahamızda mağlup olduk. Herkes kendi performansını ortaya koyamadı ve maçın başından sonuna kadar top kayıpları yaşayan bir takım olduk. Maçı bu nedenle de kazanamadık. Futbolda hem kazanır hem de kaybedersiniz. Bizlerin bu konuda daha fazla çalışması gerekiyor bu hataları bir daha tekrarlamamak için. Galatasaray maçımızda bu hataları tekrarlamamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Puan olarak bizden uzaklaşma ihtimalleri var bunu istemiyoruz" diye konuştu.

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol, "Takımımız oyun planına yüzde 100 sadık kalarak bunu sahada gösterdi. Adana Demirspor´un çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Pozisyon bulmak istiyorsak onları hataya zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Bunları yaptık ve 3 puanı aldık. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Patrick Kluivert´ın açıklamaları

        -Markus Alfred Gisdol'un açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2023-12-02 22:13:46

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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