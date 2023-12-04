Adana Demirspor´da Kluivert ile yollar ayrıldı SÜPERLig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella´nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

SÜPERLig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella´nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Adana ekibinin ligin 15´inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.