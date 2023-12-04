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        Adana Demirspor´da Kluivert ile yollar ayrıldı

        SÜPERLig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella´nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:50
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        Adana Demirspor´da Kluivert ile yollar ayrıldı
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        SÜPERLig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella´nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

        Adana ekibinin ligin 15´inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

        Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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