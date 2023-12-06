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        Yanında çalışan liseli kıza istismarda bulunduğu öne sürülen fırıncıya 8 yıl hapis istemi

        ADANA´dakendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü patronu fırın işletmecisi R.A.´nın (63) 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ifade veren lise öğrencisi E.A. (16), neredeyse her gün düzenli olarak istismara uğradığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:50
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        Yanında çalışan liseli kıza istismarda bulunduğu öne sürülen fırıncıya 8 yıl hapis istemi
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        ADANA´dakendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü patronu fırın işletmecisi R.A.´nın (63) 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ifade veren lise öğrencisi E.A. (16), neredeyse her gün düzenli olarak istismara uğradığını söyledi.

        Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A. adlı kız, 28 Ekim´de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.´nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A., polis ekiplerince `çocuğa cinsel istismar´ suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ZİNCİRLEME İSTİSMAR SUÇLAMASI

        Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında `çocuğun cinsel istismarı´ ve `çocuğa karşı teşhir´ suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde deva açıldı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.

        Davanın ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

        Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi.

        Mahkeme, eksik evraklar ve tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

        CEZANIN ARTTIRILMASINI BEKLİYORUZ

        Duruşma sonrası DHA´ya açıklamalarda bulunan E.A.´nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Özellikle aynı iş yerinde çalışma durumu ve eylemin zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle biz bu cezanın arttırılmasını bekliyoruz. Sanık savunmasında daha önceki beyanlarını yineleyerek pişman olduğunu söyledi. Bu suçu işleyen kişinin hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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