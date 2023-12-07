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        7 yıldır aranan FETÖ üyesi, Adana'da yakalandı

        ADANA'da7yıldır aranan FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması ağabeyi Mehmet Akif D. (36), polisin operasyonu ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:20
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        7 yıldır aranan FETÖ üyesi, Adana'da yakalandı
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        ADANA'da7yıldır aranan FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması ağabeyi Mehmet Akif D. (36), polisin operasyonu ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7 yıldır aranan FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması agabeyi Mehmet Akif D.'nin saklandığı evi tespit etti. Mehmet Akif D., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Eskiden kamuda veteriner hekim olarak çalışan Mehmet Akif D.'nin örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt üyelerine bu programı yüklediği, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, darbe teşebbüsünden önce de İzmir'deki askeri öğrencilerle sohbet programları düzenlediği belirtildi. Mehmet Akif D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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