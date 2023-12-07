7 yıldır aranan FETÖ üyesi, Adana'da yakalandı

ADANA'da7yıldır aranan FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması ağabeyi Mehmet Akif D. (36), polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7 yıldır aranan FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması agabeyi Mehmet Akif D.'nin saklandığı evi tespit etti. Mehmet Akif D., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Eskiden kamuda veteriner hekim olarak çalışan Mehmet Akif D.'nin örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt üyelerine bu programı yüklediği, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, darbe teşebbüsünden önce de İzmir'deki askeri öğrencilerle sohbet programları düzenlediği belirtildi. Mehmet Akif D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.