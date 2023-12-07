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        Asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı

        ADANA'da,asker uğurlama konvoyunda otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:50
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        Asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı
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        ADANA'da,asker uğurlama konvoyunda otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde meydana geldi. Asker uğurlama konvoyunda, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil ile 33 NIV 47 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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