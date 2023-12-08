Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Polis, yeni çocukları dünyaya gelen ailelere bebek bezi dağıttı

        ADANA´dapolis ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçip, doğum hastanelerini tek tek ziyaret etti. Ekipler, bebeklerle yakından ilgilenip, saha çalışmasıyla tespit edilen dezavantajlı ailelere bin 500 paket bebek bezi hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, yeni çocukları dünyaya gelen ailelere bebek bezi dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´dapolis ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçip, doğum hastanelerini tek tek ziyaret etti. Ekipler, bebeklerle yakından ilgilenip, saha çalışmasıyla tespit edilen dezavantajlı ailelere bin 500 paket bebek bezi hediye etti.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçerek, bu isteği bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. `Sevgiyle Büyüyoruz´ projesi kapsamında saha çalışması yapan ekipler, kentte doğum yapan kadın ve tedavi için hastanede gözetim altında tutulan çocukların bulunduğu dezavantajlı aileleri tespit etti. Polislerin desteğiyle bin 500 paket bebek bezi temin edildi.

        Polis, kamyonete yüklediği bebek bezleriyle Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası´na gitti. Ekipler, çiçeği burnunda annelere tek tek bebek bezlerini dağıtıp, onlarla sohbet etti. Daha sonra kentteki diğer hastaneleri ve tespit edilen adreslerdeki anne ve bebeklerini de ziyaret ederek, bebek bezlerini hediye eden ekipler, bebeklerle de yakından ilgilendi. Mutlu olduklarını söyleyen anneler, polislere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        İşte 2024'ün rengi
        İşte 2024'ün rengi
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı
        Asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı
        Adana'da asker uğurlama konvoyundaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Adana'da asker uğurlama konvoyundaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da cinayet ve yaralama davasının 4 sanığına hapis cezası
        Adana'da cinayet ve yaralama davasının 4 sanığına hapis cezası
        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Kozan'da canlı hayvan pazarı kurulacak
        Kozan'da canlı hayvan pazarı kurulacak