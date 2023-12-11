Bıçaklanıp otomobilden atıldı, çevredekilerden yardım istedi ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralanan genç, yerde yatarken, çevresindekilerden yardım istedi. Bir yayanın yardım etmeye çalıştığı genç, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralanan genç, yerde yatarken, çevresindekilerden yardım istedi. Bir yayanın yardım etmeye çalıştığı genç, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaralanan genç, plakası öğrenilemeyen bir otomobilden yolun ortasına atıldı. Otomobil hızla uzaklaşırken, genç refüj kenarında yere yığıldı. Yardım isteyen gencin yanına gelen bir yaya, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, genci yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan anlar, çevredeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.