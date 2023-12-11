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        Murat Sancak´tan Yusuf Sarı açıklaması: Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse niye olmasın?

        ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş´tan herhangi bir resmi teklif gelmediğini belirten Sancak, "Beşiktaş´tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın?" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:30
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        Murat Sancak´tan Yusuf Sarı açıklaması: Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse niye olmasın?
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        ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş´tan herhangi bir resmi teklif gelmediğini belirten Sancak, "Beşiktaş´tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın?" ifadelerine yer verdi.

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un milli futbolcusu Yusuf Sarı´nın adının son dönemde Beşiktaş´ta anılmasının ardından mavi lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kulübün ekonomik durumu hakkındaki söylentilere de değinen Sancak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Bazı çıkan haberlerle ilgili bilgilendireyim. Maaşlar konusunda sıkıntı olduğuna dair haberler kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konu ama bilinmez. Adana Demirspor olunca balıklama atlanıyor. Herkes kendi takımını takip etsin derim. Kulüp, kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Profesyonel olarak alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme oluyor. Aşılmayacak bir durum değildir. Bazı futbolcuların ayrılmak istediğine dair haberler de var. Gitmek isteyeni hiçbir zaman zorla tutmadık. Tutmayacağız da. Devre arasında gidecekler ve gelecekler de olacak. Futbolun ruhunda bunlar var. Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş´tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın? Transfer konularına bugün değil transfer döneminde bakılır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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