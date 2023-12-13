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        Kahve zincirine silahlı saldırı

        ADANA'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:00
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        Kahve zincirine silahlı saldırı
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        ADANA'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmabaşlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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