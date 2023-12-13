Kahve zincirine silahlı saldırı (2)
VALİLİKTENAÇIKLAMA
Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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