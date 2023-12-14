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        Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanarak öldürüldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan Ersoy Salih (19), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:50
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        Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanarak öldürüldü
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan Ersoy Salih (19), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, otogar yakınında meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersoy Salih, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Salih, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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