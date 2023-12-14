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        KAHVE ZİNCİRİNE SİLAHLI SALDIRI (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 01:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:08
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        KAHVE ZİNCİRİNE SİLAHLI SALDIRI (3)
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        OANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin elindeki pompalı av tüfeği ile mekana geldiği, masada oturan müşterilerin arasından geçip iş yerinin camlarına ateş açtığı yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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