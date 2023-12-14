KAHVE ZİNCİRİNE SİLAHLI SALDIRI (3)
OANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin elindeki pompalı av tüfeği ile mekana geldiği, masada oturan müşterilerin arasından geçip iş yerinin camlarına ateş açtığı yer aldı.
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