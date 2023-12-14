Kahve zincirine silahlı saldırı (3)

OANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin elindeki pompalı av tüfeği ile mekana geldiği, masada oturan müşterilerin arasından geçip iş yerinin camlarına ateş açtığı yer aldı.