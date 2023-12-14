Ruhsatsız tabancasını atıp, kaçtı; kendisini yakalayan polisin parmağını kırdı ADANA´da polisi görünce kaçan, belindeki ruhsatsız tabancayı da çalıların arasına atan Mert Ç. (28) yakalandı. Direnen Mert Ç., arbede sırasında polis memuru M.İ.´nin serçe parmağını kırdı. İfadesinde, yanlışlıkla gözaltına alındığını öne süren Mert Ç. tutuklandı.

ADANA´da polisi görünce kaçan, belindeki ruhsatsız tabancayı da çalıların arasına atan Mert Ç. (28) yakalandı. Direnen Mert Ç., arbede sırasında polis memuru M.İ.´nin serçe parmağını kırdı. İfadesinde, yanlışlıkla gözaltına alındığını öne süren Mert Ç. tutuklandı.

Olay, 12 Aralık saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı devriye ekipleri, tarihi Taş Köprü´de çevreyi rahatsız eden kişilerin olduğu ihbarıyla bölgeye gitti. Polisin geldiğini gören şüpheli Mert Ç., kaçmaya başladı. Polisin `Dur´ ihtarına uymayan Mert Ç., belindeki ruhsatsız tabancayı atıp, koşmaya devam etti. Ekipler, Mert Ç.´yi peşine düşüp yakaladı. Direnen Mert Ç., arbede sırasında ekipteki polis memuru M.İ.´nin serçe parmağını kırdı. M.İ., şüpheliyi kelepçe takarak, ekip aracına bindirdi. Mert Ç.´nin attığı ruhsatsız tabanca da çalıların arasında bulundu.

Hastaneye götürülen M.İ.'nin parmağı alçıya alındı. Şüpheli Mert Ç.´nin `hırsızlık´, `uyuşturucu kullanma´, `kasten yaralama´ suçlarından 29 kaydının olduğu bildirildi. İfadesinde, tabancanın kendine ait olmadığını öne süren Mert Ç., "Ben köprüde bekliyordum. Polis gelince 2 kişi kaçmaya başladı. Yanlışlıkla beni gözaltına aldı. Polisin parmağını ben kırmadım" dedi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Mert Ç., gazetecilerin "Polisin parmağını neden kırdın?" sorusuna, "Ben mi? Ben evet" diyerek cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Mert Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.