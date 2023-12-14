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        19 yaşındaki Ersoy'u öldüren şüpheli ile 4 arkadaşı gözaltında

        ADANA'nın Kozan ilçesinde bir akrabasına aşk mesajı attığını öne sürdüğü Ersoy Salih'i (19) bıçaklayarak öldüren H.B. (17) ile 4 arkadaşı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:10
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        19 yaşındaki Ersoy'u öldüren şüpheli ile 4 arkadaşı gözaltında
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde bir akrabasına aşk mesajı attığını öne sürdüğü Ersoy Salih'i (19) bıçaklayarak öldüren H.B. (17) ile 4 arkadaşı, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. H.B., bir akrabasına aşk mesajı attığını ileri sürdüğü Ersoy Salih ile konuşmak için 4 arkadaşını da yanına alarak oturduğu mekana gitti. Burada başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada H.B., Ersoy Salih'i sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheliler kaçarken, hastaneye götürülen Salih, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri H.B. ile arkadaşları M.K. (18), E.Ü. (18) Ö.T.T. (16) ve R.D.'yi (17) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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        Galeri

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