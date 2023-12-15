Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu (2)
TOPRAĞAVERİLDİ
Bitlis´te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Bekar olduğu belirtilen şehit Yetişen için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı´nda tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta zorlanan şehidin yakınlarını, protokol üyeleri teselli etti. Namazın ardından şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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