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        Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:40
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        Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Bitlis´te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Bekar olduğu belirtilen şehit Yetişen için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı´nda tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta zorlanan şehidin yakınlarını, protokol üyeleri teselli etti. Namazın ardından şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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