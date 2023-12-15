Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza kamerada ADANA'nın Kozan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin, 3 yayaya çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin, 3 yayaya çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi, Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 01 RE 069 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Leyla A. (23), Selenay A. (22) Beyza A.'ya (13) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Otomobilin sürücüsü Musa A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.