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        Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza kamerada

        ADANA'nın Kozan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin, 3 yayaya çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 21:50
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        Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza kamerada
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin, 3 yayaya çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi, Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 01 RE 069 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Leyla A. (23), Selenay A. (22) Beyza A.'ya (13) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Otomobilin sürücüsü Musa A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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