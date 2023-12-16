SMA hastası çocuk için bırakılan bağış kumbarasını çaldı ADANA'da, müşteri gibi internet kafeye giren Abdulkadir İ. (24), kasadaki SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen ve hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen Abdulkadir İ., tutuklandı.

ADANA'da, müşteri gibi internet kafeye giren Abdulkadir İ. (24), kasadaki SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen ve hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen Abdulkadir İ., tutuklandı.

Olay, 8 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki internet kafede meydana geldi. Müşteri gibi kafeye giren Abdulkadir İ., bir süre bilgisayar başında oturduktan sonra kasadaki SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kumbarasını gördü. Kasaya doğru yönelen Abdulkadir İ., etrafta kimsenin olmadığını görünce kumbarayı çaldı. Kumbarayı montunun içine gizleyen şüpheli, kafeden ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KUMBARAYI KIRIP, PARAYI ALMIŞ

Kasaya dönen iş yeri sahibi Süleyman Ö. (58), kumbaranın yerinde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin adresini tespit etti. Başka bir hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen Abdulkadir İ., evine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Abdulkadir İ., "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 195 TL, Süleyman İ.'ye teslim edildi.