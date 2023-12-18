Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON - (1)

        ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu an için 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 08:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON - (1)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu an için 10 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

        Görüntü Dökümü:

        -Belediyeden görüntü

        -Belediye önündeki polisler

        -Genel ve detay

        DHA-Gündem - Türkiye-Adana -

        2023-12-18 08:01:09

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması

        Benzer Haberler

        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı
        FETÖ´nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı
        FETÖ´nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto ett...
        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto ett...
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaralandı
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaralandı