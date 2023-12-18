Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu

        ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 08:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON - (1)
        ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON - (1)
        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı
        FETÖ´nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı
        FETÖ´nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto ett...
        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto ett...