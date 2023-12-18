Enerjisa Enerji´den `Daha İyi Bir Gelecek´ platformuyla deprem bölgesine destek Enerjisa Enerji, geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğu ve Türkiye´nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak için hayata geçirdiği `Daha İyi Bir Gelecek´ platformu ile bu kez deprem bölgesine destek sağlıyor. RRDC ismi ile hazırlanan proje sayesinde deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sunulacak. Adana´da ilk tanıtım toplantısı yapılan proje ile 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınması hedefleniyor.

Enerjisa Enerji, geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğu ve Türkiye´nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak için hayata geçirdiği `Daha İyi Bir Gelecek´ platformu ile bu kez deprem bölgesine destek sağlıyor. RRDC ismi ile hazırlanan proje sayesinde deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sunulacak. Adana´da ilk tanıtım toplantısı yapılan proje ile 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınması hedefleniyor.

Adana´da, UNDP Türkiye, Gaziantep Ticaret Odası, Adana Ticaret Odası ve İhtiyaç Haritası tarafından hayata geçirilen RRDC - Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesinin ilk tanıtım toplantısı yapıldı. Merkezin tek özel sektör paydaşı ise Enerjisa Enerji oldu.

Enerjisa Enerji´nin, Türkiye´deki verimlilik sorununa yönelik olarak geliştirdiği ilk somut çözüm projesi için UNDP Türkiye, İhtiyaç Haritası, Adana Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Odası ile bir araya geldi. Kentte bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında Enerjisa Enerji, UNDP Türkiye, Adana Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, İdema ve INOGAR temsilcileri projenin detaylarını aktarırken `Deprem Sonrası Bölgesel Yeniden Yapılanma´ ile `Ekonomik Kalkınma ve İşletmelerin Güçlendirilmesi´ başlıklarını derinlemesine bir şekilde tartıştı.

MURAT PINAR: BÖLGE EKONOMİSİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAK ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASIYIZ

Projenin ekonomik kalkınma ayağını üstlenen Enerjisa Enerji´nin CEO´su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak bu ülkenin geleceği için çalışıyor ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile kurduğumuz platform aracılığıyla Türkiye´nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler üretiyoruz. Bir yandan da deprem bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, bu bölgenin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Biz depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak da buradaydık, deprem sonrası da yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz. Paydaşlarımız tarafından titizlikle hazırlanan projenin tek özel sektör destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu merkezler sayesinde işletmelere destek olunarak tekrar ekonomiye katılımları sağlanacak ve istihdama da önemli bir katkı sunulmuş olacak. Bizler sahip olduğumuz maddi yatırım imkanının yanı sıra işin sosyal ve kültürel boyutlarını da ele alan bir yapı oluşturmanın, bu vesile ile örnek teşkil etmenin gururunu taşıyoruz" dedi.

MERT FIRAT: UZUN SOLUKLU BİR YOLA ÇIKTIK

Toplantıda konuşan İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat ise "İhtiyaç Haritası olarak, illerin yeniden yapılanma ve sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere uzun soluklu bir yola çıktık. İhtiyaç Haritası olarak imece anlayışından geliyoruz. Yapabileceğimiz her yerde insanlara güvenli ve güvenceli bir yer sağlamaya ek olarak, işleri ve geçim kaynaklarını geri kazandırmak için de sorumluluk alıyoruz" diye konuştu.