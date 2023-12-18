Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu (2)

'BİRİLERİNEPARA KAZANDIRMA NİYETİ İLE BURAYA GELMEDİK'

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonu sonrası Başkan Zeydan Karalar, belediye binasında CHP Genel Başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Erdem, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Karalar, halkın kendisine verdiği görevi layığıyla yapmaya çalıştığını belirterek, "Bizim olduğumuz yerde, belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. İlçe belediyelerimiz de dahil hiçbir belediyemizde kanuna aykırı hiçbir şey olmaz. Birilerine para kazandırma niyeti ile buraya gelmedik. İşimizi, kanunun bize verdiği yetkiler doğrultusunda yaparız" diye konuştu.

'ÇEKİNECEĞİMİZ HİÇBİR İŞLEMİMİZ YOK'

Her işi en ince detaylarına kadar inceleyerek gerçekleştirdiğini kaydeden Karalar, "Biliyorsunuz, müfettişler belediye binasından eksik olmaz. Bizden hangi evrakı istemişlerse, eksiksiz vermişizdir. Emniyet ve savcılık ne istemişse verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim çekineceğimiz hiçbir işlemimiz yok. Asla da olmayacaktır. 10 yıldır belediye başkanıyım. Ne benim ne de elemanlarımın karıştığı en küçük bir olay olmamıştır" dedi.

'31 MART'TA BURADAKİ BAŞKAN DEĞİŞMEYECEK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise olayın ardından hemen Adana'ya geldiğini belirterek, "Genel Başkanı'mız Özgür Özel aradığında uyuyordum. Hemen kente gelmemi, demokrasiye operasyon olduğunu söyledi. Buradan güçlenerek çıkarız. Belediyeye icra gelmişti, onu hatırlatayım. Başkanımızın masasını bile alıp, götürdüler. O günlerden, bugünlere, peşin para ile iş yapar hale geldik. Bunların hepsini Zeydan Karalar yaptı. Herkes biliyor ki 31 Mart'ta buradaki başkan değişmeyecek. Bu söylediğim aramızda kalsın. Bugün, burada ülkenin demokrasi mücadelesini vereceğiz. Bedel ödemekse, bedel de ödeyeceğiz" diye konuştu.

8 ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Başkan Karalar'ın danışmanı Mürvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularına başlandı.