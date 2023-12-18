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        Elinde bomba olduğunu söyleyerek kuyumcuyu soymaya kalktı, ateş edilince kaçtı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde elinde bomba düzeneği olduğunu iddia ederek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheli, iş yeri sahibinin tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kaçtı. Şüphelinin sokağa attığı düzenek, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:40
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        Elinde bomba olduğunu söyleyerek kuyumcuyu soymaya kalktı, ateş edilince kaçtı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde elinde bomba düzeneği olduğunu iddia ederek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheli, iş yeri sahibinin tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kaçtı. Şüphelinin sokağa attığı düzenek, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'ndeki B.Y.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzünün bir kısmını sargı beziyle gizleyen, elinde çuval bulunan şüpheli, bileziklere bakmaya başladı. Bir süre sonra eline patlayıcı olduğunu iddia ettiği bir düzenek alan şüpheli, kuyumcudan çuvalı altınlarla doldurmasını istedi. Kuyumcu, tezgahın altındaki tabancasını alarak havaya iki el ateş etti. Paniğe kapılan soyguncu, iş yerinden koşarak kaçtı. Üzerindeki montu ve düzeneği de Bahadır Sokak'ta yere attı. İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak düzeneği fünyeyle patlattı. Bu sırada çevredekiler panik yaşadı. Düzenekte gerçekten patlayıcı olup olmadığının anlaşılması için inceleme başlatıldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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