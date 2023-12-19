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        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın

        ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında yangın çıktı. Kentin her bölgesinden dumanın görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:30
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        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın
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        ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında yangın çıktı. Kentin her bölgesinden dumanın görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Yangın, saat 14.00 sıralarında eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında meydana geldi. Atıl durumdaki hastane binasından çıkan dumanları görenler, polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede depoda başlayıp, binayı saran yangında çıkan duman kentin farklı noktalarından görüldü. Duman gökyüzünü kaplarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Binadaki 2 işçi, kısa sürede ekipler tarafından kurtarıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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