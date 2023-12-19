Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (2)
POLİSLERDENTOMA İLE DESTEK
Adana'da eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiyecilere, polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verdi. Boş olan hastane binasını saran yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
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