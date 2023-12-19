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        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:20
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        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (2)
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        POLİSLERDENTOMA İLE DESTEK

        Adana'da eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiyecilere, polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verdi. Boş olan hastane binasını saran yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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