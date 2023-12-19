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        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:38
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        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (3)
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        Adana'da eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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