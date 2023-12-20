Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Koyunlar ile kamufle edilen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Hulk' buldu

        ADANA'danarkotik polisi, takibe aldığı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu boş bir arsada durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile yapılan aramada, koyunların altına gizlenmiş valizlerin içinde 123 kilo skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyunlar ile kamufle edilen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Hulk' buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'danarkotik polisi, takibe aldığı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu boş bir arsada durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile yapılan aramada, koyunların altına gizlenmiş valizlerin içinde 123 kilo skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda seyir halindeki küçükbaş hayvan yüklü bir kamyonu takibe aldı. Etrafı polis araçları ile çevrilen kamyon, Sarıçam ilçesindeki boş bir arsada durduruldu. Şoför Bülent G. ile yanındaki Mesut A.'nın indirildiği kamyonda, narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un kamyon kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; koyunların altına gizlenmiş valizlerin içinde 123 kilo skunk ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Bülent G., koyun taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. Mesut A. ise uyuşturucu ile ilgisi olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Trafik magandaları motokuryeye saldırdı!
        Trafik magandaları motokuryeye saldırdı!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da atlı polisler toplumsal olaylara karşı tatbikat yaptı
        Adana'da atlı polisler toplumsal olaylara karşı tatbikat yaptı
        Adana'da küçükbaş hayvan yüklü tırda 123 kilogram sentetik uyuşturucu ele g...
        Adana'da küçükbaş hayvan yüklü tırda 123 kilogram sentetik uyuşturucu ele g...
        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (3)
        Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (3)
        Adana'da belediye ekipleri 3 katlı evden 10 kamyon çöp çıkardı
        Adana'da belediye ekipleri 3 katlı evden 10 kamyon çöp çıkardı
        Başkan Kocaispir'den Milletvekili Bulut hakkında suç duyurusu
        Başkan Kocaispir'den Milletvekili Bulut hakkında suç duyurusu