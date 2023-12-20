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        Atlı polislerden 'izinsiz gösteriye müdahale´ tatbikatı

        ADANA'da, toplumsal olaylar, devriye hizmetleri ve spor müsabakalarında görev alan atlı polis birlikleri, ses ve sis bombası atılan tatbikatta, eylem yapan gruba müdahale etti. Asayiş devriye köpeği Leon'un da kullanıldığı tatbikatta, gösteri düzenleyenler, gözaltı koridorundan geçirilip araçlara götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:10
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        Atlı polislerden 'izinsiz gösteriye müdahale´ tatbikatı
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        ADANA'da, toplumsal olaylar, devriye hizmetleri ve spor müsabakalarında görev alan atlı polis birlikleri, ses ve sis bombası atılan tatbikatta, eylem yapan gruba müdahale etti. Asayiş devriye köpeği Leon'un da kullanıldığı tatbikatta, gösteri düzenleyenler, gözaltı koridorundan geçirilip araçlara götürüldü.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği, 16 polis ve 10 at ile izinsiz gösterilere müdahale ediyor, mesire ve yürüyüş alanlarında devriye görevi yapıyor. Atlı birlikler, spor müsabakalarında da stadyum çevresinde taraftar olaylarına karşı devriye geziyor. Özellikle toplumsal olaylarda caydırıcı güç olarak kullanılan atlı polislerin, izinsiz gösteri yapan grupların çembere alınıp, dağıtılmasında da önemli rolü bulunuyor.

        Olası eylemlere müdahale ve genel düzenin sağlanması için eğitilen birlikler, merkezde uygulamalı olarak zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Görevli polisler temel ve ileri düzey binicilik eğitimleri alıyor. Düzenli olarak bakımları yapılan atlar ise havai fişek, sis ve ses bombası gibi etkenlerden etkilenmeden, ürkmeden gruba müdahale edebilmeleri için tatbikatlara katılıyor.

        LEON DA GÖREVDE

        Grup amirliği yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikatta; ellerindeki çeşitli maddeleri atarak, gösteri yapan gruba atlı polisler müdahale etti. Senaryo gereği sis ve ses bombası atılan alanda atlı polislerin gruba müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı. Köpek Eğitim Merkezi´nden gelen asayiş devriye köpeği Leon da tatbikatta atlı polislere destek verdi. Grubu çembere alıp dağıtan ekipler, gösteri düzenleyen kişileri gözaltı koridorundan geçirdi.

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