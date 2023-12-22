10 günde 6 motosiklet çalan şüpheliyi, güvenlik kameralarından tespit edildi
ADANA'da, 10 günde, gidon kilitlerini kırdığı 6 motosikleti çalan Erol A. (24), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.
ADANA'da, 10 günde, gidon kilitlerini kırdığı 6 motosikleti çalan Erol A. (24), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde 10 günde meydana gelen 6 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyip, Erol A.'nın motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çaldığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce kaçmaya çalışan Erol A., takiple ara sokakta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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