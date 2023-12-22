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        10 günde 6 motosiklet çalan şüpheliyi, güvenlik kameralarından tespit edildi

        ADANA'da, 10 günde, gidon kilitlerini kırdığı 6 motosikleti çalan Erol A. (24), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:35
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        10 günde 6 motosiklet çalan şüpheliyi, güvenlik kameralarından tespit edildi
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        ADANA'da, 10 günde, gidon kilitlerini kırdığı 6 motosikleti çalan Erol A. (24), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde 10 günde meydana gelen 6 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyip, Erol A.'nın motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çaldığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce kaçmaya çalışan Erol A., takiple ara sokakta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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