Adana Demirspor - Antalyaspor: 2-1

STAT:Yeni Adana

HAKEMLER: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Esat Sancaktar

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 39 Zeneli), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 76 Nani)

ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz- Bünyamin Balcı (Dk. 82 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol (Dk. 63 Milosevic), Kaluzinski, Bytqi (Dk. 46 Larsson), van de Streek (Dk. 82 Emre Uzun), Ege Bilsel (Dk. 46 Safuri), Buksa

GOLLER: Dk. 1 Akintola, Dk. 45 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt

SARI KARTLAR: Michut, Tayfun, Magomedaliev, Stambouli, Nani (Adana Demirspor), Ege Bilsel, Bünyamin (Antalyaspor)

Süper Lig´in 18´inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor´u 2-1 mağlup etti.

1´inci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Santra vuruşunun ardından topla buluşan Yusuf Sarı, rakip savunmanın arkasına sarkan Akintola´ya ara pasını gönderdi. Akintola sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase şutla topu ağlara gönderdi. 1-0

15´inci dakikada Adana Demirspor´da orta sahada topla buluşan Michut, bekletmeden rakip savunmanın arkasına pasını gönderdi. Topla buluşan Akintola, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

31´inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Antalyaspor´da Erdoğan, çalımlarla çizgiye kadar inip, topu içeri ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen van de Streek´in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

44´üncü dakikada Antalyaspor´da rakibinden gelen topu kazanan Buksa, bekletmeden içeri ortaladı. Van de Streek´in kafa vuruşunda top direğe çarpıp, auta çıktı.

45´inci dakikada kontratağa çıkan Adana Demirspor´da Zeneli, sol kanattan çalımlarla içeri gidip, topu kaleye paralel ortaladı. Kaleci Ataberk´i aşan topa göğsüyle vuran Emre Akbaba, farkı 2´ye çıkaran golü attı. 2-0

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor´un 2-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53´üncü dakikada Antalyaspor´da Van de Streek, sağ kanattan çalımlarla ilerleyip, içeri ortaladı. Topu kontrol eden Buksa, topu Safuri´ye gönderdi. Safuri´nin yerden sert şutunda top, kaleci Magomedaliev´de kaldı.

74´üncü dakikada Antalyaspor´da orta sahada topla buluşan Van de Streek, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Antalyaspor´da Safuri, topu ters kanattaki Erdoğan´a gönderdi. Savunmadan seken topu alan Erdoğan´ın, çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 2-1

88´inci dakikada Antalyaspor´da kullanılan korner atışında Veysel Sarı, Stambouli´nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

90´ıncı dakikada Antalyaspor´da penaltı atışı için topun başına Buksa geçti. Buksa´nın sert şutunda top üstten auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor 2-1 galip geldi.

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2023-12-24 18:01:55

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