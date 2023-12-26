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        Adana'da 8 yıl hapisle aranan MKP'li yakalandı

        ADANA'daterör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Hakan Yay (31), operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:05
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        Adana'da 8 yıl hapisle aranan MKP'li yakalandı
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        ADANA'daterör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Hakan Yay (31), operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü adına propaganda yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan Yay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yay'ın, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evde olduğu belirlendi. TEM ekipleri, eve düzenledikleri operasyon ile Yay'ı gözaltına aldı. Emniyette götürülen Yay, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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