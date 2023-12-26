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        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verildi

        ADANA´nın Kozan ilçesinde 13 Aralık´tan bu yana kayıp olarak aranırken, tabancayla öldürülmüş halde bulunan oto yedek parçası satıcısı ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu´nun (31) cenazesi toprağa verildi. Katıldığı bir televizyon kanalında Hakkulu'yu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alınan arkadaşı İsa D.'nin sorgusu ise sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:55
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        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verildi
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        ADANA´nın Kozan ilçesinde 13 Aralık´tan bu yana kayıp olarak aranırken, tabancayla öldürülmüş halde bulunan oto yedek parçası satıcısı ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu´nun (31) cenazesi toprağa verildi. Katıldığı bir televizyon kanalında Hakkulu'yu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alınan arkadaşı İsa D.'nin sorgusu ise sürüyor.

        Olay, 24 Aralık akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi´nde meydana geldi. Tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık´tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu´na ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu´nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. 

        EŞİYLE İLGİLİ SÖZLERİ NEDENİYLE VURMUŞ

        Öte yandan bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa D., canlı yayında cinayeti itiraf etti. Mustafa ile birlikte alkol alırken eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp, Hakkulu'nu vurduğunu ileri süren İsa D., canlı yayında gözaltına alındı. Kozan'a getirilen İsa D.'nin sorgusu ise sürüyor.

        Hakkulu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden Hakkulu'nun cenazesi götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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