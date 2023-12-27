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        Adana Valiliği yakınında 'taksideki kutu' alarmı; kontrollü olarak patlatıldı

        ADANA Valiliği'nin yakınındaki sokakta taksiden inen bir müşteri, bagajdaki kendisine ait kutuyu bırakıp uzaklaştı. Durumdan şüphelenen taksicinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları, kutuyu kontrollü patlattı. Kutudan kurdele ve ipler çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:35
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        Adana Valiliği yakınında 'taksideki kutu' alarmı; kontrollü olarak patlatıldı
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        ADANA Valiliği'nin yakınındaki sokakta taksiden inen bir müşteri, bagajdaki kendisine ait kutuyu bırakıp uzaklaştı. Durumdan şüphelenen taksicinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları, kutuyu kontrollü patlattı. Kutudan kurdele ve ipler çıktı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Adana Valiliği'ne yakın bir sokakta meydana geldi. Ttaksi şoförü, Adana Otogarı'ndan aldığı müşteriyi inmek istemesi üzerine aracını durdurdu. Müşteri, bagajda kendisine ait olan kutuyu da bırakıp, taksiden uzaklaştı. Bunun üzerine taksinin sürücüsü durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taksinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Taksinin çevresindeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. 

        Bomba imha uzmanları, taksinin bagajındaki şüpheli kutuyu kontrollü olarak patlattı. Çevrede büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası kutudan kurdele ve çok sayıda ip çıktı. Polis, kutunun sahibini arıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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