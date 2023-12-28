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        TIR'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi

        ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde, kolilere gizlenmiş 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi. TIR şoförü Abdurrahman K., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:30
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        TIR'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi
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        ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde, kolilere gizlenmiş 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi. TIR şoförü Abdurrahman K., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada, kent merkezinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Aramada, TIR'ın dorse bölümündeki kolilere gizlenmiş 493 kurma kolu, 493 tetik tertibatı ve pimleri, 493 tetik alt muhafazası, 493 tetik muhafazası üst kapağı ve 448 iğne mekanizma tertibatı olmak üzere toplamda 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü Abdurrahman K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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