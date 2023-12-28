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        Oto yedek parça satıcısı cinayetine karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

        ADANA´nın Kozan ilçesinde oto yedek parça satıcısı Mustafa Hakkulu'nu (31) tabancayla öldüren İsa Dumlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Hakkulu´nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:50
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        Oto yedek parça satıcısı cinayetine karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi
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        ADANA´nın Kozan ilçesinde oto yedek parça satıcısı Mustafa Hakkulu'nu (31) tabancayla öldüren İsa Dumlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Hakkulu´nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün adliyeye sevk edildi.

        Olay, 24 Aralık akşamı, Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi´nde meydana geldi. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cesedin, 13 Aralık´tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parça satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu´ya ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu´nun cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

        CANLI YAYINDA İTİRAF

        Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Dumlu, birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü. Dumlu'nun 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Canlı yayında gözaltına alınıp Kozan'a getirilen şüpheli sorguya alındı. Dumlu'ya yardım ettiği öne sürülen Hakkulu´nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün de gözaltına alınarak Kozan'a getirildi. 

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Kozan İlçe Jandarmaya Komutanlığında 3 gün gözaltına kalan şüpheliler geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yüksel Ürün, adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorularına, "İsa´nın iftiraları yüzünden buradayım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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