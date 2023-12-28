Oto yedek parça satıcısı cinayetine karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)

2KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, oto yedek parça satıcısı Mustafa Hakkulu'nu (31) tabancayla vurarak öldüren İsa Dumlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Hakkulu´nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıktı. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün tutuklanırken, Bengül G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.