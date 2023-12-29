Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Oğlunu kemerle dövdü

        ADANA´nın Kozan ilçesinde oğlunu kemerle dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan A.G. (42), serbest bırakıldı. Çocuk ve annesi devlet korumasına alınırken, olay saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunu kemerle dövdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´nın Kozan ilçesinde oğlunu kemerle dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan A.G. (42), serbest bırakıldı. Çocuk ve annesi devlet korumasına alınırken, olay saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde oturan A.G., evde oğlunu köşeye sıkıştırıp kemerle dövdü. Dayak yiyen çocuğun ağlayıp vurmaması için babasına yalvardığı anlar, bir aile ferdi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine A.G., 2 gün önce gözaltına alındı. Oğlunun kolunu ısırdığı, eşine de sürekli şiddet uyguladığı öne sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

        Olayın ardından çocuk ve annesinin koruma altına alındığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Tufanbeyli'de doğal gaz hattı çalışmalarının ilk etabı tamamlandı
        Tufanbeyli'de doğal gaz hattı çalışmalarının ilk etabı tamamlandı
        Depremzedeler için koşan Fransız yardımsever Adana'ya ulaştı
        Depremzedeler için koşan Fransız yardımsever Adana'ya ulaştı
        Depremzedeler için 3 bin 600 kilometre koşan Fransız sporcu, Adana kebabıyl...
        Depremzedeler için 3 bin 600 kilometre koşan Fransız sporcu, Adana kebabıyl...
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis verildi
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis verildi
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada ölenlerden tır sürücüsünün cenazesi defn...
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada ölenlerden tır sürücüsünün cenazesi defn...