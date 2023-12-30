Adana'da motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı ADANA'da, motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

ADANA'da, motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınında meydana geldi. Motosikletli Yunus timi, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kaza yapan ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 polis memuru ile elektrikli bisikletin sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.