Kafedeki yangında ağır yaralandı

ADANA´da bir kafede devrilen elektrikli sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kafede bulunan iş yeri sahibinin yakını E.U. (97), ağır yaralandı.

Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı´ndaki bir kafede saat 09.00 sıralarında çalışır haldeki elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kafenin depo bölümüne sıçradı. Bu sırada kafede bulunan iş yeri sahibinin yakını E.U. dışarıya çıkamadı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı olarak ulaştığı E.U., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.